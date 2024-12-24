Принадлежавшая покойному одесскому застройщику сирийского происхождения Аднану Кивану украинская англоязычная газета Kyiv Post пишет, со ссылкой на своих вашингтонских инсайдеров, что, как только команда Трампа войдет в Белый дом и возьмет под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о нецелевом расходовании финансовой помощи США.