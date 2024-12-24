Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Несмеев
    Амженетакие.Британские диверс...
  • сергей козьменко
    специально для липераста Ширяева, если войска Северной Кореи и приняли участи в боях в Курской области, это территори...Кто рискнёт? «Вой...
  • Николай Данченко
    А где наши спецслужбы и диверсанты???Британские диверс...

Инсайд из США: после 20 января Зеленского ждут коррупционные расследования, придется отчитаться за каждый доллар

Инсайд из США: после 20 января Зеленского ждут коррупционные расследования, придется отчитаться за каждый доллар

Принадлежавшая покойному одесскому застройщику сирийского происхождения Аднану Кивану украинская англоязычная газета Kyiv Post пишет, со ссылкой на своих вашингтонских инсайдеров, что, как только команда Трампа войдет в Белый дом и возьмет под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о нецелевом  расходовании финансовой помощи США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх