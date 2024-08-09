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Царьград

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Украина больше не интересна Западу. На фоне атаки на Курск опубликован обескураживающий отчёт

Украина больше не интересна Западу. На фоне атаки на Курск опубликован обескураживающий отчёт

Eurostat опубликовал отчёт о внимании на Западе к украинскому конфликту. Оказалось, что он более не интересен Европе.

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Комментарии
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Eduard
На гадить можно,но завоевать Россию нельзя!
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11 час.
ВС
Владимир Сергеев
Вот и все!
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10 час.
СС
Сергей Сергей
Отвлекающая информация для нас обывателей
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8 час.

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