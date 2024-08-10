Андрей Марков о Демидове: «В «Монреале» есть давление, с которым надо справиться. Если сделает это, игра за них будет лучшим воспоминанием в жизни»

18-летний форвард СКА был выбран под общим пятым номером на драфте НХЛ в этом году. В прошлом сезоне Демидов выступал за «СКА‑1946» в МХЛ, где набрал 88 (34+54) очков в 47 матчах с учетом плей‑офф и завоевал Кубок Харламова.