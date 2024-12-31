Что случилось ночью, 31 декабря 2024 года

Министр обороны США Ллойд Остин в начале января 2025 года намерен контактной группы по Украине. На встрече, как ожидается, страны – участники коалиции представят свои планы по "эффективной и устойчивой поддержке Украины" на перспективу.
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