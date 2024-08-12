Челябинский грибник уехал на мотоблоке в лес и не вернулся

Полицейские нашли средство передвижения, а сам мужчина пропал.Анатолий Александрович, 65 лет, уехал на мотоблоке за грибами в районе посёлка Зауральский под Еманжелинском ещё утром 8 августа.
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