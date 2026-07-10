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Ойарсабаль – самый вероятный автор гола в матче Испания – Бельгия. Ямаль – 2-й, Ольмо – 3-й

Букмекеры назвали самого вероятного автора гола в матче Испания – Бельгия. Больше всего шансов на гол у Микеля Ойарсабаля (2.

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