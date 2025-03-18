Учёные MIT и Университета Феррары разработали новый подход к созданию квантовых систем связи

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Университета Феррары разработали новую концепцию, которая может открыть путь к созданию квантовых систем связи и зондирования, работающих на пределе своих теоретических возможностей.
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