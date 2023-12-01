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Эндокринолог Калошина: курение на голодный желудок провоцирует гастрит и язву

Эндокринолог Калошина: курение на голодный желудок провоцирует гастрит и язву

Утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока. При отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина.

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