Дрозденко поздравил команду школы из Тосно с победой в турнире ИТ-мастерства «Инженеры Будущего»

В соревнованиях участвовало более 250 ребят со всей страны Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил команду инженерной школы из Тосно с победой на всероссийском турнире ИТ-мастерства «Инженеры Будущего».
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