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НБА. «Индиана» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи

В раннем матче встретятся «Индиана» и «Филадельфия». «Голден Стэйт» примет «Клипперс». НБА Регулярный чемпионат Индиана – Филадельфия Дата проведения 27 октября, 22.

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