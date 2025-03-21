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Царьград

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Следователи СКР назвали точное число погибших мирных жителей с начала СВО в Курской области

Следователи СКР назвали точное число погибших мирных жителей с начала СВО в Курской области

По фактам таких и других преступлений сотрудники силового ведомства возбудили более 700 уголовных дел.

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