Политика как он...
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Политика как она есть

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Хакеры научились следить за россиянами через зубные щетки

Хакеры научились следить за россиянами через зубные щетки

Российские пользователи «умных» зубных щеток стали мишенью киберпреступников. Злоумышленники научились взламывать системы «умного дома», чтобы создавать ботнеты — сети зараженных устройств — для добычи криптовалюты и слежки за пользователями.

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