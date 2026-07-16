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ФСБ сорвала две попытки подрыва Крымского моста, за которыми стоял украинский «Пастор»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила две попытки подрыва Крымского моста финской взрывчаткой, которые планировал организовать Виталий Жикович (позывной Пастор), действующий в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины.

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