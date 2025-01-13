Пожары в Лос-Анджелесе, обнаружившие полное банкротство соросовских "амбассадоров разнообразия", снова показали, что господство идеологии глобализма уничтожает людей и общество в целом не только ментально и духовно, но и физически.
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