Улицы какого города хотят назвать в честь героев Толкина

Девятнадцать новых улиц в 8-м районе Праги решили назвать в честь философов. Однако не все согласны с таким предложением – появилась петиция, призывающая увековечить в пражской топонимике героев «Властелина колец».
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