Некроз, бурсит или осложнения после пластики? Почему Киркоров до сих пор в больнице

СМИ облетела тревожная новость: Филипп Киркоров попал в больницу. Что случилось с королем российской эстрады? Действительно ли всему виной ожог, полученный на концерте? Или это последствия пластических операций, которые перенес народный артист РФ? Как сейчас он себя чувствует и когда сможет вернуться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».