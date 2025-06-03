Некроз, бурсит или осложнения после пластики? Почему Киркоров до сих пор в больнице

СМИ облетела тревожная новость: Филипп Киркоров попал в больницу. Что случилось с королем российской эстрады? Действительно ли всему виной ожог, полученный на концерте? Или это последствия пластических операций, которые перенес народный артист РФ? Как сейчас он себя чувствует и когда сможет вернуться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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