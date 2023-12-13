УЕФА закрыли трибуну сборной Украины из-за неадекватного поведения ее фанатов

УЕФА приняли решение наказать сборную Украину. А все из-за неадекватных фанатов команды. Союз европейских футбольных ассоциаций частично закрыл стадион, на котором сборная Незалежной проводит свои домашние игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии