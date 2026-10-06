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Татар-информ

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В «Татмедиа» представили сборник рассказов Фагили Шакировой «Урланган бәхет»

В «Татмедиа» представили сборник рассказов Фагили Шакировой «Урланган бәхет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​ Сборник рассказов журналиста и блогера Фагили Шакировой «Урланган бәхет» («Украденное счастье») представили сегодня в «Татмедиа».

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