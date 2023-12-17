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Космическая гонка: Китай запустил на орбиту сверхсекретный военный самолет CSSHQ

  Китай успешно запустил суперсекретный беспилотный космический аппарат CSSHQ в четверг вечером на ракете-носителе Long March 2F из центра запуска спутников Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, сообщает Daily Mail.

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