Космическая гонка: Китай запустил на орбиту сверхсекретный военный самолет CSSHQ

Китай успешно запустил суперсекретный беспилотный космический аппарат CSSHQ в четверг вечером на ракете-носителе Long March 2F из центра запуска спутников Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, сообщает Daily Mail.
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