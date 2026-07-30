Врач Русакова: водителям опасно есть переспелые фрукты перед поездкой

Водителям не стоит употреблять перед поездкой конфеты с алкоголем и переспелые фрукты, особенно бананы, в которых быстро накапливается этиловый спирт, поскольку даже небольшое количество спиртного в продуктах может повлиять на результаты алкотестера и снизить концентрацию внимания.
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