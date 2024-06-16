Трое из захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области планировали подрыв в КЧР

Трое человек из захвативших заложников в СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области и назвавших себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*) ранее планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).