Трое из захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области планировали подрыв в КЧР

Трое человек из захвативших заложников в СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области и назвавших себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*) ранее планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).
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