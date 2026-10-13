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Экс-пилот «Ф-1» Альберс о «Ред Булл»: «Одно обновление болида – и все заработало»

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс считает, что успешное обновление болида позволило «Ред Булл» и Максу Ферстаппену всерьез вернуться в борьбу за победу в каждой гонке.

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