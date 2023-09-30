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62ИНФО | Новости Рязани

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В ТРЦ «Премьер» в Рязани открылся первый в регионе смарт-МФЦ

В ТРЦ «Премьер» в Рязани открылся первый в регионе смарт-МФЦ

Теперь рязанцы смогут получить услуги с помощью электронных сервисов. В офисе работает два окна, где можно оформить субсидии на оплату жилого помещения, получить выписку из ЕГРН, подать документы на загранпаспорт и другое.

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