20 фото «до» и «после» от тех, кто захотел изменений и добился их

Путь к выбранной цели редко бывает прост. И те, кто сумел дойти до нее, часто делятся своими снимками в интернете - и не только чтобы похвастаться, но и чтобы подбодрить тех, кто тоже хочет добиться такого же результата.
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