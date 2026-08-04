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МОСИНФОРМ

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Фестиваль в рамках программы к выставке «Пес на счастье» пройдет в столице 8 августа

Фестиваль в рамках программы к выставке «Пес на счастье» пройдет в столице 8 августа

Фестиваль, посвященный ответственному отношению к домашним животным, состоится 8 августа с 11:00 до 21:00 в Центре Гиляровского — площадке Музея Москвы, подведомственного столичному Департаменту культуры.

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