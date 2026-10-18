Президент США Дональд Трамп намерен оценить последствия от возможных санкций против России. Анализу этого вопроса он посвятит два месяца, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами на базе Эндрюс.
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