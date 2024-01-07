Военнослужащие ЦВО отпраздновали Рождество Христово в регионах Поволжья

Праздничные литургии для военнослужащих и членов их семей с соблюдением православных традиций были проведены помощниками командиров по работе с врущими, в храмах расположенных на территориях воинских частей.
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