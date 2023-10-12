В Братске благоустраивается территория вокруг Центра спортивных единоборств

На заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности народные избранники рассматривали вопрос по благоустройству территории, прилегающей к Центру спортивных единоборств.
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