Психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева рассказала, что одиночество может быть связано с рисками для здоровья, а осознанное уединение не сопровождается такими же маркерами стресса.
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