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«Радио Дача платит по счетам» - легендарная акция снова в эфире

«Радио Дача платит по счетам» - легендарная акция снова в эфире

Оплатили коммунальные услуги? Съездили отдохнуть всей семьей? Устроили себе шоппинг? «Радио Дача» с удовольствием возместит любые траты! Акция «Радио Дача платит по счетам» «Радио Дача»Осенью в эфире «Радио Дача» стартовала легендарная ежегодная акция, в которой радиостанция оплачивает расходы любимых слушателей.

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