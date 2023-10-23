«Радио Дача платит по счетам» - легендарная акция снова в эфире

Оплатили коммунальные услуги? Съездили отдохнуть всей семьей? Устроили себе шоппинг? «Радио Дача» с удовольствием возместит любые траты! Акция «Радио Дача платит по счетам» «Радио Дача»Осенью в эфире «Радио Дача» стартовала легендарная ежегодная акция, в которой радиостанция оплачивает расходы любимых слушателей.