РСПП просит пересмотреть механизм формирования цены контрактов в стройке

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в механизм расчета индексов-дефляторов, которые применяются для определения начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ.
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