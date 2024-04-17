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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Stability AI расширила доступ к тестированию Stable Diffusion третьего поколения Следующ...

Stability AI расширила доступ к тестированию Stable Diffusion третьего поколения Следующ...

Stability AI расширила доступ к тестированию Stable Diffusion третьего поколенияСледующее поколение генерирующей изображения по текстовой подсказке ИИ-модели Stable Diffusion пока не запущено публично, но уже доступно некоторым разработчикам через API и новую платформу для создания контента, а также платформу для разработчиков.

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