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Чемпион ОИ Тихонов заявил, что нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ

Чемпион ОИ Тихонов заявил, что нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Metaratings заявил, что не принимает всерьез рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых наград, выигранных на чемпионатах мира.

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