Чемпион ОИ Тихонов заявил, что нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Metaratings заявил, что не принимает всерьез рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых наград, выигранных на чемпионатах мира.
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