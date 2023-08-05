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Донецк и Горловка подверглись атаке со стороны украинских террористов

Донецк и Горловка подверглись атаке со стороны украинских террористов

Донецк и Горловка подверглись атаке со стороны украинских террористов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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