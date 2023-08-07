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"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак

"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут в очередной раз отличилась сенатор Людмила Нарусова – мать Ксении Собчак.

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Комментарии
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T EA
Это было видео.
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16 час.
Виктор Рыбаков
Мать кобылы вне подозрений!
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16 час.
Россиянин
В Пуэрто-Банус было красиво очень, пока Собчак с маманей не приехали.
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15 час.

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