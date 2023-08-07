Несекретные материалыПолитикаПодписаться"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут в очередной раз отличилась сенатор Людмила Нарусова – мать Ксении Собчак.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииT EAЭто было видео.Ответить16 час.Виктор РыбаковМать кобылы вне подозрений!Ответить16 час.РоссиянинВ Пуэрто-Банус было красиво очень, пока Собчак с маманей не приехали.Ответить15 час.
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