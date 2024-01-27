Путин - об участниках СВО: военные составят в будущем элиту России

Элита России должна главным образом состоять из защитников Родины, в том числе из участников военной спецоперации на Украине, заявил русский лидер Владимир Путин во время совещания по развитию Санкт-Петербурга.
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