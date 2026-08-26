Дочь петербургской пианистки освободили в Мексике

t.me/Консульский отдел Посольства России в Мексике В Мексике освободили дочь петербургской пианистки, которую после изъятия из семьи в 2023 году удерживали в учреждениях органов опеки и прокуратуры, сообщили в консульском отделе посольства России в Мексике.