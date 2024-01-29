Эти траты вам не понравятся: как научить ребенка распоряжаться деньгами

Давать ребенку карманные деньги на месяц — не самая лучшая идея, утверждают эксперты. Несомненно, опыт должен приобретаться на практике, однако не всегда дети понимают, как верно распоряжаться своими сбережениями.
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