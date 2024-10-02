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Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

В Железногорске 15-летний подросток расправился с 54-летней женщиной-опекуном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (СКР).

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