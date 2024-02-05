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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» в ночное время суток уничтожают опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» в ночное время суток уничтожают опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

«Грады» группировки войск «Восток» работают в так называемой «красной зоне» - в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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