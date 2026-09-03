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Новости Брянска

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Президиум Брянского суда впервые пересмотрел дела по новым правилам

Президиум Брянского суда впервые пересмотрел дела по новым правилам

Изменения в законодательстве привели к пересмотру трех судебных решений, все дела отправлены на новое апелляционное рассмотрение.

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