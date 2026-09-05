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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллин Секстон: «Уокер Кесслер будет играть огромную роль, особенно в защите. Он использовал перерыв, чтобы действительно развить свою игру»

Защитник Коллин Секстон и центровой Уокер Кесслер вошли в состав «Лейкерс» на следующий сезон. «Кесслер будет играть огромную и важную роль, особенно в защите.

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