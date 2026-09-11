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Культуромания

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Андрею Кончаловскому вручили премию имени Юрия Завадского

Андрею Кончаловскому вручили премию имени Юрия Завадского

Режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский удостоен премии имени Юрия Завадского, которую вручают в Государственном академическом театре имени Моссовета.

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