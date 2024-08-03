Архивные кадры: Михай Долган с двумя менее известными солистами

Национальное агентство архивов опубликовало в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлены два менее известных солиста знаменитого ансамбля Contemporanul, руководимого покойным Михаем Долганом, сообщает Noi.
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