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Алексей Дюмин будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом на посту помощника Путина

Алексей Дюмин будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом на посту помощника Путина

В Кремле рассказали, чем будет заниматься бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин на своем новому посту помощника президента России Владимира Путина, передают журналисты кремлевского пула &quot;РИА Новости&quot;.

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