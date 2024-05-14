Алексей Дюмин будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом на посту помощника Путина

В Кремле рассказали, чем будет заниматься бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин на своем новому посту помощника президента России Владимира Путина, передают журналисты кремлевского пула "РИА Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии