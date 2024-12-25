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Демографическая совесть: почему государству не удаётся сделать многодетную семью «модной»

Демографическая совесть: почему государству не удаётся сделать многодетную семью «модной»

Как известно, вместе с календарным 2024 г. заканчивается также государственный год семьи, в течение которого предполагалось укрепить этот институт и заинтересовать россиян в продолжении рода – в общем, подтянуть демографические показатели, насколько это возможно в нынешних условиях.

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