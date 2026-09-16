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Регионы России

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Обзор топливной обстановки на Крымском мосту и трассе М-4 «Дон»

Обзор топливной обстановки на Крымском мосту и трассе М-4 «Дон»

Вечер среды 16 сентября подтвердил стабильную работу Крымского моста, однако на стороне Керчи у пункта ручного досмотра скопилось около 50 автомобилей.

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