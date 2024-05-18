АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая является Абхазия

Самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июля является Абхазия. Тур из Москвы на десять ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраком и перелетом можно было купить 15 мая за 27,1 тыс.
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