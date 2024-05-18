Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 292 подписчика

АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая является Абхазия

АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая является Абхазия

Самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июля является Абхазия. Тур из Москвы на десять ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраком и перелетом можно было купить 15 мая за 27,1 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх