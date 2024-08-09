Семья застреленной под Курском беременной женщины попросила помочь вывезти тело

Семья беременной Нины Кузнецовой, погибшей в ходе эвакуации из Суджанского района Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины, обратилась с просьбой о помощи в перевозке её тела из больницы для похорон.
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