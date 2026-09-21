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Пакистан нанес авиаудары по Кунару и Пактике, погибли три человека

Пакистан нанес авиаудары по Кунару и Пактике, погибли три человека

Пакистанские истребители атаковали афганские провинции Кунар и Пактика. Исламабад утверждает, что уничтожены 28 боевиков, Кабул сообщает о трех погибших членах одной семьи и четырех раненых.

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